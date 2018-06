Sie werden wohl keine Freunde mehr, der grüne Verkehrsminister in Stuttgart und der schwarze in Berlin. Dass CSU-Mann Alexander Dobrindt den Finanzierungsvertrag für die Südbahn unterzeichnet hatte, erfuhr sein grüner Amtskollege Winfried Hermann am Donnerstagmittag nicht etwa per Anruf aus Berlin, sondern über eine öffentliche Nachricht im Kurznachrichtendienst Twitter.

In seiner kurz darauf eilig versandten Pressemitteilung konnte sich Hermann einen Seitenhieb in Richtung Dobrindt wiederum nicht verkneifen. „Für die Bedeutung der Sache und für die Region finde ich es schade, dass kein gemeinsamer Termin zur Unterzeichnung zustande gekommen ist“, stichelte er.

Dem Vernehmen nach hatten die beiden Ministerien tatsächlich nach einem gemeinsamen Termin gesucht, aber keinen gefunden. Bis zuletzt hatte sich Dobrindt nicht auf ein Datum festlegen lassen wollen. Bohrende Nachfragen der Presse, wann denn nun endlich der Finanzierungsvertrag unterzeichnet werde, waren immer wieder mit einem wortkargen „demnächst“ beschieden worden – zuletzt noch Anfang dieser Woche. Nun wollte Dobrindt das leidige Thema aber wohl doch nicht ins neue Jahr mitschleppen.

In Oberschwaben stieß die Nachricht aus Berlin auf parteiübergreifenden Jubel. „Der Bund macht jetzt Nägel mit Köpfen“, kommentierte Guido Wolf, der CDU-Spitzenkandidat zur Landtagswahl. „Erst Stuttgart21, dann die Freigabe aller baureifen Bundesstraßen, die in unserer Zeit geplant worden sind – und jetzt die Elektrifizierung der Südbahn: Das ist Verkehrspolitik, wie wir uns sie vorstellen.“

„Ganz schön schwere Geburt“

Aus Sicht des Biberacher SPD-Bundestagsabgeordneten Martin Gerster war es „ein Supertag für Oberschwaben“ – aber auch eine „ganz schön schwere Geburt“ angesichts der Verzögerungen und der im Vergleich zu ersten Planungen mehr als verdoppelten Kosten. „Da verwundert es nicht, dass die Diskussion aufkommt, wer die Kosten trägt.“

„Endlich, das war höchste Zeit“, fand auch der grüne Landtagsabgeordnete Manfred Lucha aus Ravensburg: „Man kann einen Posten von 120 Millionen Euro nicht ständig von einem Landeshaushalt in den nächsten schieben.“

Nun müsse auch ein Ausbaukonzept für den Fernverkehr im Raum Bodensee/Oberschwaben entwickelt werden, mahnte der Verkehrsexperte der FDP-Landtagsfraktion, Jochen Haußmann aus Esslingen.

„Jahrhundertprojekt“

Wilfried Franke, der Geschäftsführer des Interessenverbandes Südbahn, in dem Wirtschaftsverbände, Kommunen und Landkreise entlang der Südbahn zusammengeschlossen sind, wurde am Donnerstag bei einer Verkehrskonferenz im Bodenseekreis von Staatssekretär Norbert Barthle (CDU) aus dem Bundesverkehrsministerium informiert. „Der Zeitpunkt ist sehr gut, denn wir haben jetzt einen klaren Ablaufplan“, sagte Franke. Für ihn ist die Südbahn im Zusammenspiel mit Stuttgart 21 und der Schnellbahntrasse Stuttgart-Ulm ein „Jahrhundertprojekt“ für die Infrastruktur im Land. Werde alles zeitgleich Ende 2020 oder Anfang 2021 realisiert, käme es „zu keinen Zwischenzuständen im Fahrplan“.

Die Südbahn führt zweigleisig von Ulm nach Friedrichshafen. Von dort fahren die Züge teilweise auf der eingleisigen Trasse der Bodenseegürtelbahn weiter bis Lindau.

Für Lindau hat die Elektrifizierung der Südbahn besondere Bedeutung, weil ab Dezember 2020 auch die Bahnstrecke Lindau-München unter Strom stehen soll. Dort steht die Finanzierung schon länger, allerdings fehlen die Planfeststellungsbeschlüsse bislang. Zugleich verhandelt die Stadt Lindau mit der Bahn noch über eine Zwei-Bahnhöfe-Lösung: Die geplanten Bahnhöfe auf der Insel und auf dem Festland böten eine ideale Möglichkeit, um Bahnverkehr mit elektrisch und dieselbetriebenen Zügen nach München, Stuttgart, Vorarlberg und in die Schweiz zu vertakten. Für Lindau und die Region werde das ein „Quantensprung“, sagt Oberbürgermeister Gerhard Ecker (SPD) voraus.

Zunächst einmal geht es nun aber an die konkreten Ausführungsplanungen. Die Bauarbeiten werden ausgeschrieben, ab 2017 könnten dann die Arbeiten entlang der Strecke beginnen.