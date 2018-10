Söder startet symbolisch den Ausbau des Allgäuer Flughafens

Der 21 Jahre alte Afghane, der am vergangenen Freitag zwei Syrer und einen Touristen aus Hessen bei einer Messerattacke auf dem Marienplatz schwer verletzt hat, hatte bereits am 12. Juli 2017 einen Polizeieinsatz in der Flüchtlingsunterkunft Horgenzell ausgelöst. Für diese Information der „Schwäbischen Zeitung“ gibt es inzwischen eine weitere Bestätigung aus sicherer Quelle.

Eine Sozialbetreuerin des Landratsamtes Ravensburg rief demnach an diesem Tag im Sommer 2017 die Polizei, nachdem der offenbar psychisch schwer kranke J.