Sänger Philipp Poisel immer noch ohne Smartphone unterwegs

Singer-Songwriter Philipp Poisel („Wie soll ein Mensch das ertragen“) ist froh, kein Smartphone zu haben. „Das tut mir gut. Ich bin dankbar, dass das noch geht“, sagte Poisel der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Er wolle diese Freiheit noch solange es gehe nutzen, bevor man vielleicht gar keine andere Wahl mehr habe. Bereits vor rund zwei Jahren hatte der Musiker der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ gesagt, dass er mit einem normalen Handy vom Discounter telefoniere.

Der 35-jährige Stuttgarter kann sich so besser auf seine eigenen Gedanken konzentrieren. Auf die Frage zur privaten Nutzung sozialer Medien sagte Poisel: „Ich bin einfach froh, dass ich es nicht habe.“

Am Montagabend stand der Sänger beim „Musical in Concert“ in Stuttgart auf dem Programm. Das Benefizkonzert sollte 25 Jahre Musicals in der Landeshauptstadt feiern.

Musical in Concert

