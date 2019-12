Auf glatter Straße sind am Freitagmorgen auf der Autobahn 5 bei Freiburg mehrere Autos ins Schleudern geraten. Innerhalb einer Stunde habe es auf der Autobahn zwischen Freiburg-Süd und Hartheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) mindestens sechs Unfälle gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Die Autobahnmeisterei sei in der Nacht und am Morgen mit Streuarbeiten beschäftigt gewesen. Die genaue Zahl der Unfälle stand zunächst noch nicht fest. Auch zur Höhe der Schäden sowie zu möglichen Verletzten konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die Polizei rief Autofahrer wegen der Glätte zu erhöhter Vorsicht auf.