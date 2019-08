Flugschau, Action und Piloten-Feeling: Die zehnte Auflage der Do-Days machen das Dornier Museum Friedrichshafen am 10. und 11. August wieder zum Treffpunkt für alle Freunde klassischer Flugzeuge. Die Do-Days präsentieren das ganze Wochenende lang ein buntes Programm mit Attraktionen für Groß und Klein, Live-Musik und der Gelegenheit, selbst einmal bei einem Rundflug in einem fliegenden Oldtimer den Bodensee von oben zu sehen. Wir verlosen im Rahmen unserer „Sommerzeit“-Serie heute zweimal einen dieser 20-minütigen Rundflüge mit einer Do 27. Der Oldtimer der Lüfte fliegt dann entweder Richtung Lindau und Pfänder oder zur Insel Mainau. In der Regel bespricht das der Pilot mit den Gästen und diese entscheiden dann. Der Flug startet direkt ab dem Dornier Museum. Eingelöst werden kann der Gewinn an beiden Do-Days-Tagen.

Wer einen Rundflug gewinnen möchte, muss bis spätestens Samstag, 3. August, 24 Uhr die Telefonnummer 0137/9886316 wählen (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk abweichend) und das Stichwort „Rundflug“ sowie Name, Adresse und die eigene Telefonnummer nennen. Mit der Teilnahme stimmt der Teilnehmer der Veröffentlichung seines Namens und des Wohnorts in dieser Zeitung zu. Hinweise zum Datenschutz: www.schwaebische.de/datenschutz