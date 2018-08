Rund zwei Prozent der Kinder werden früher eingeschult

In Baden-Württemberg werden rund zwei Prozent der Kinder früher eingeschult als regulär vorgesehen ist. Damit liegt der Anteil deutlich niedriger als noch vor 10 bis 20 Jahren. So betrug der Anteil der früher eingeschulten Erstklässler im Schuljahr 2004/2005 noch fast zwölf Prozent. Eine Sprecherin des Kultusministeriums in Stuttgart begründete dies damit, dass die damalige Landesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) eine Initiative gestartet hatte, die für eine frühe Einschulung warb. In den Folgejahren gingen die frühen Einschulungsquoten aber wieder zurück und pendelten sich zuletzt bei rund zwei Prozent ein.

Für das neue Schuljahr 2018/2019 liegen laut Ministerium noch keine Zahlen vor. Vor einem Jahr begann für insgesamt 93 054 Kinder in Baden-Württemberg die Schulzeit. Früher als geplant eingeschult wurden dabei 1988 Kinder, was einer Quote von 2,1 Prozent entspricht.

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) sagte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart: „Diese Entwicklung zeigt, dass Eltern und Pädagogen verantwortungsbewusst mit der Entscheidung umgehen, wann für die Kinder der beste Zeitpunkt für die Einschulung ist. Das Alter alleine sollte dabei nicht entscheidend sein, sondern stets die Gesamtentwicklung des jeweiligen Kindes.“