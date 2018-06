Rund um Roboter: Wichtigste Robotik-Konferenz eröffnet

Karlsruhe (dpa/lsw) - Fast 2000 Wissenschaftler und Vertreter aus der Industrie sind am Dienstag in Karlsruhe zur Robotik-Konferenz ICRA (International Conference on Robotics and Automation) zusammengekommen. Die Forscher aus aller Welt diskutieren neueste Robotik-Trends in der Industrie, den Einsatz von Robotern in Krankenhäusern oder hochtechnisierten Produktionsstraßen sowie Zukunftsvisionen wie den Roboter als Helfer im Haushalt oder Betreuer. „Es geht um die Frage wie ein Roboter gestaltet sein muss, um besser mit Menschen zu arbeiten“, sagte Robotik-Professor Rüdiger Dillmann vom Karlsruher Institut für Technologie.

Auf der ICRA, die in diesem Jahr zum ersten Mal in Deutschland stattfindet, präsentieren auch rund 70 Aussteller ihre Produkte: Vom OP-Helfer über Service-Roboter bis hin zum interaktiven Sprechroboter. Die ICRA, die sich in diesem Jahr dem Thema „Anthropomatik - Technologien für Menschen“ widmet, gilt als wichtigste Veranstaltung auf dem Gebiet der Robotik. Sie endet an diesem Freitag (10. Mai.)

Programm der Konferenz