Rund eine Million Euro Sachschaden nach Hallenbrand in Ulm

Nach einem Brand in einer Halle in Ulm ist am Mittwoch ein Schaden von rund einer Million Euro entstanden. Wie die Polizei berichtete, waren in dem Gebäude im Ulmer Stadtteil Unterweiler auch landwirtschaftliche Geräte untergebracht. Die Halle sei einsturzgefährdet. Das Feuer war am frühen Morgen ausgebrochen; ein Großaufgebot der Feuerwehr löschte die Flammen. Die Brandursache ist den Angaben zufolge noch unklar.

