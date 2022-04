Rund 520.000 Euro Schaden bei Brand in Lagerhalle

Bei einem Feuer in einer Gewerbehalle in Oberreichenbach (Kreis Calw) ist ein Sachschaden von rund 520.000 Euro entstanden. In dem betroffenen Bereich der Halle im Ortsteil Würzbach lagerten Altbatterien, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer habe am Freitagnachmittag auch eine angrenzende Waschanlage beschädigt. Es sei niemand verletzt worden. Bislang gebe es keine Hinweise auf Brandstiftung, teilte die Polizei weiter mit. Man habe Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

