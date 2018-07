Freiburg (dpa/lsw) - Rund 40 Menschen in Freiburg sind am Dienstag nach einem Brand in ihrem Haus vorübergehend obdachlos geworden. Das Mehrfamilienhaus mit 14 Wohnungen sei derzeit unbewohnbar, sagte ein Polizeisprecher. Die Menschen mussten bei Bekannten Unterschlupf suchen oder wurden von Mitarbeitern der Stadt betreut. Eine 73 Jahre alte Frau und ein Feuerwehrmann wurden verletzt. Die Frau sei mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Der Feuerwehrmann habe sich beim Löschen an der Wirbelsäule verletzt. Die Brandursache war zunächst unklar. Das Feuer war im Obergeschoss des Hauses ausgebrochen. Es entstand ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro.