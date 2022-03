Rund 35.000 Menschen bei Friedensdemo gegen Ukraine-Krieg

Bei strahlendem Sonnenschein haben sich am Sonntag in Stuttgart rund 35.000 Menschen für eine Friedensdemonstration gegen den Krieg in der Ukraine versammelt. Mit Schildern „Stand with Ukraine“, „Stop Putin, stop war“ und „Russland raus aus der Ukraine“ protestierten sie am Oberen Schlossgarten vor der mit einer großen Ukraine-Flagge geschmückten Oper gegen Russlands Überfall auf das Land. Viele Menschen hielten Ukraine-Flaggen und Fahnen mit Friedenstauben oder dem Peace-Zeichen in den Händen.

„Es kamen viel mehr Menschen als erwartet“, sagte eine Sprecherin eines Mitveranstalters, des Naturschutzbundes BUND Baden-Württemberg. Die Polizei selbst nannte keine Zahlen. Auch viele Familien nahmen den Angaben zufolge an der Kundgebung teil, zu der Umweltschutz-, Friedens- und humanitäre Organisationen sowie Gewerkschaften aufgerufen hatten. Die Kundgebung in der Stuttgarter Innenstadt war die bislang größte ihrer Art in Baden-Württemberg gegen Russlands Krieg.

Neben der Demonstration in der baden-württembergischen Landeshauptstadt waren auch in Berlin, Frankfurt, Leipzig und Hamburg entsprechende Veranstaltungen geplant. Sie standen unter dem Motto „Stoppt den Krieg! Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine!“

