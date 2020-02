Rund 3000 Unterschriften für Besserstellung der Grundschulen

Rund 3000 Lehrer und Schulleiter haben einen Appell für die Besserstellung der Grundschulen in Baden-Württemberg unterzeichnet. Die Initiatoren und die Lehrergewerkschaft GEW übergaben die Unterschriften am Montag an die Bildungsexperten der Landtagsfraktionen von Grünen, CDU, SPD und FDP. Im März sollen sie auch Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) überreicht werden. Die Unterzeichner fordern unter anderem zusätzliche Stellen für die Sprachförderung, für Vertretungen im Krankheitsfall und für die Einbeziehung behinderter Kinder in den Schulunterricht (Inklusion).

Das Kultusministerium bezifferte die Zahl der nicht besetzten Stellen an den Grundschulen zum Schuljahresbeginn 2019/20 auf 340. Es führte die Lage auf Planungsfehler der Politik aus der Vergangenheit zurück. So seien die Ausbildungskapazitäten an den Pädagogischen Hochschulen massiv zurückgefahren und erst unter Ministerin Eisenmann wieder hochgefahren worden. In Baden-Württemberg gibt es rund 2500 öffentliche und private Grundschulen.