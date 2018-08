Rund 26 000 ausreisepflichtige Menschen in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg sind zum Stichtag 30. Juni rund 26 000 Ausländer ausreisepflichtig gewesen. Davon haben aber rund 20 800 eine Duldung, so dass die Ausreisepflicht vorübergehend ausgesetzt ist. Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der Linken in Berlin hervor. Insgesamt hielten sich zum Stichtag rund 234 600 ausreisepflichtige Menschen in der Bundesrepublik auf, davon rund 173 900 mit Duldung. Gründe für eine Duldung sind etwa Krankheit oder fehlende Ausweispapiere. Die meisten Ausreisepflichtigen gibt es mit rund 70 700 Menschen in Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Bayern mit rund 26 100 Menschen. Baden-Württemberg liegt hier auf dem dritten Platz.

