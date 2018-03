Mit rund 1300 Anträgen für neue Sozialmietwohnungen hat das Wirtschaftsministerium in Stuttgart im abgelaufenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Entsprechende Informationen der Deutschen Presse-Agentur bestätigte am Mittwoch eine Sprecherin des Ministeriums. Eine solche Zahl wurde in Baden-Württemberg demnach zuletzt 1997 erreicht - also vor 20 Jahren.

Die grün-schwarze Regierung hatte das Programm im vergangenen Jahr von 115 Millionen Euro auf 250 Millionen Euro erhöht. Zum Ende der Laufzeit könnten den Berechnungen zufolge mehr als 60 Millionen Euro übrig sein und möglicherweise ins nächste Jahr übertragen werden.

„Wir wollen prüfen, wie man damit Kommunen über die jetzt startenden Angebote des Programms Wohnungsbau BW 2018/19 hinaus helfen kann, noch mehr für eine Ausweitung des Wohnungsangebots zu tun“, sagte eine Sprecherin des Ministeriums. Dazu gehöre auch eine Untersuchung, inwieweit die Förderung preiswerten Wohnens - oberhalb der Grenzen des sozialen Wohnungsbaus - sinnvoll sei. „Bayern hat ein solches Modell, das uns als Orientierung dienen könnte.“

Zudem wolle das Ministerium klären, ob und inwieweit kommunale Initiativen zur Wohnraumaktivierung unterstützt werden können. „Die konkreten Spielräume hängen aber davon ab, wie viel von den nicht in Anspruch genommenen Mitteln übertragen werden können“, hieß es.

Dass die Mittel nicht ausgeschöpft wurden, dürfte mehrere Gründe haben. Den Hauptaspekt sehen Experten im Mangel an Bauflächen - hier sind die Kommunen gefragt. Zum anderen dürften auch Förderanträge mit Blick auf das im April neu startende Programm Wohnungsbau BW 2018/19 zurückgestellt werden - um von verbesserten Angeboten zu profitieren.

