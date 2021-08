Rückschlag für VfB: Torjäger Kalajdzic fällt monatelang aus

Der österreichische Fußball-Nationalstürmer Sasa Kalajdzic wird voraussichtlich erst im kommenden Jahr wieder für den VfB Stuttgart spielen können. Der 24-Jährige müsse in den kommenden Tagen an der Schulter operiert werden und falle anschließend „nach derzeitiger Einschätzung drei bis vier Monate“ aus, teilte der schwäbische Fußball-Bundesligist am Montag mit.

Kalajdzic, der gerade erst von einer Corona-Infektion genesen war, hatte sich nach seiner Einwechslung beim 0:4 am Freitagabend bei RB Leipzig in der Schlussminute verletzt. Der Österreicher hatte sich nach VfB-Angaben die Schulter ausgekugelt, auch mehrere Bänder in der Schulter seien beschädigt.

In der vergangenen Saison hatte der Angreifer 16 Liga-Tore erzielt und ist als Schlüsselfigur in der Stuttgarter Offensive intern nicht gleichwertig zu ersetzen.

„Die Verletzung von Sasa trifft uns hart, weil er eine zentrale Rolle in unserem Spiel einnimmt und auch wegen seiner positiven Art ein wichtiger Faktor für unsere Mannschaft ist“, sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat: „Leider ist die Operation und die damit verbundene lange Ausfallzeit unvermeidlich“. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, dass Kalajdzic monatelang ausfallen wird.

