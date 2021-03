Krüger und Testroet lassen Aue jubeln: 2:0 gegen Sandhausen

Erzgebirge Aue hat den wohl entscheidenden Schritt zum Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga gemacht. Gegen den Tabellenvorletzten SV Sandhausen gewannen die „Veilchen“ am Samstag mit 2:0 (0:0). Damit klettert die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster vorübergehend auf den achten Platz und hat nun 13 Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Den Sieg verdienten sich die Auer dank einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Durchgang. Florian Krüger (54. Minute) und Pascal Testroet (70.) erzielten die Tore.

Schuster nahm nach dem 1:4 in Darmstadt nur eine Änderung in der Aufstellung vor. Jan Hochscheidt ersetzte Calogero Rizzuto (Bank). Abwehrchef Sören Gonther hatte seine in der Vorwoche erlittene Mittelfußprellung auskuriert und meldete sich fit.

Die erste Chance der Partie hatten die Gäste. Eingeleitet wurde sie unfreiwillig von FCE-Torwart Martin Männel. In seinem 300. Zweitligaspiel für Aue geriet ein Pass des Kapitäns auf Steve Breitkreuz zu kurz. Sandhausens Stürmer Alexander Esswein entschied sich anstatt zu schießen für den Pass auf Julius Biada, der knapp am Tor vorbei zielte (3.).

Ähnlich ging es in der 10. Minute auf der anderen Seite zu. Nachdem SVS-Keeper Stefanos Kapino einen Kopfball von Testroet nicht festhalten konnte, staubte Hochscheidt zum vermeintlichen 1:0 ab. Aues Offensivspieler stand aber knapp im Abseits, so dass der Treffer nicht zählte.

Außer dieser Aktion blieben die Offensivbemühungen der Sachsen in der ersten Hälfte aber auf einem überschaubaren Niveau. Für Gefahr sorgten nur noch ein von Dimitrij Nazarov getretener Freistoß, den Kapino parieren konnte (42.), sowie ein Flachschuss von Steve Breitkreuz (45.+1), der knapp neben den Pfosten ging. Sandhausen investierte zwar mehr in das Spiel, im Strafraum fehlte es den Gästen aber an der Durchschlagskraft.

Nach dem Wiederanpfiff traf Krüger nach einer scharfen Eingabe von Florian Ballas aus Nahdistanz zur Auer Führung. Für den deutschen U21-Nationalspieler war es der elfte Saisontreffer. Auf dieselbe Anzahl kommt auch Testroet, der in der 70. Minute mit einem Schuss ins lange Eck zum 2:0-Endstand traf.

