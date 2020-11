Rückenprobleme: Keeper Kobel reist nicht zum Nationalteam

Torhüter Gregor Kobel vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart wird nicht an den bevorstehenden Länderspielen der Schweizer Nationalmannschaft teilnehmen. Der 22-Jährige sei in Stuttgart geblieben, um Rückenprobleme auszukurieren, teilte sein Club mit. Als Ersatz nominierten die Eidgenossen David von Ballmoos von den Young Boys aus Bern nach. Die Schweiz trifft am Mittwoch in einem Testspiel auf Belgien und anschließend in der Nations League auf Spanien (Samstag) und die Ukraine (Dienstag).

