Rudy und Geiger fallen bei Hoffenheim erstmal aus

Die TSG 1899 Hoffenheim muss vorerst auf die Mittelfeldspieler Dennis Geiger und Sebastian Rudy verzichten. Geiger war beim 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Freitag nach zwei Zusammenstößen mit Gegenspielern benommen vom Platz getragen worden. Der 23-Jährige werde zur Sicherheit noch ein paar Tage pausieren, teilte der Fußball-Bundesligist am Montag mit.

Der für ihn eingewechselte Rudy, WM-Teilnehmer von 2018, verletzte sich später ebenfalls. Der 32-Jährige hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen. Die Hoffenheimer treten am Sonntag (17.30 Uhr) beim 1. FC Köln an, am Samstag darauf empfangen sie in Sinsheim den FC Bayern München.

Tweet der TSG 1899 Hoffenheim

© dpa-infocom, dpa:220228-99-326009/2