In einem ICE zwischen Stuttgart und Frankfurt hat ein Dieb den Rucksack eines Fahrgasts gestohlen und mehr als 18 000 Euro erbeutet. Das 53-jährige Opfer war am Samstag während der Zufahrt eingenickt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann bemerkte den Diebstahl erst nach dem Aufwachen. Das Geld hatte er eigenen Angaben zufolge für den Kauf eines Autos dabei. Eine Durchsuchung des gesamten Zugs ergab keine Hinweise auf den Täter oder den Verbleib es Rucksacks.