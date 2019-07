Beim Gassigehen hat sich in Fridingen an der Donau (Kreis Tuttlingen) ein Rottweiler losgerissen und einen Chihuahua totgebissen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren beide Hundebesitzer am Sonntagabend im Bereichs des Bahnhofs mit ihren Tieren unterwegs. Die Hunde waren an der Leine. Der Besitzer des Rottweilers hatte noch einen ebenfalls angeleinten Mischlingshund dabei. Eine Tierärztin konnte dem Chihuahua nach der Attacke nicht mehr helfen.

Mitteilung