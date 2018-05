Ein Autofahrer hat am Dienstag in Mannheim eine rote Ampel missachtet und ist mit einer entgegenkommenden Autofahrerin zusammengestoßen. Die 19-Jährige sowie der 70 Jahre alte Unfallfahrer wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Warum der Mann nicht an der Ampel hielt, war zunächst unklar. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

