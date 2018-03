„Rot in Schale“: Sonderausstellung im Osterei-Museum

Mit der Sonderausstellung „Rot in Schale“ rückt das Ostereimuseum in Sonnenbühl (Kreis Reutlingen) die Anfänge der Osterei-Kunst in den Fokus. Vom sogenannten Occhi-Ei mit Spitze bis hin zum verspielten Ei-Behältnis für Miniaturautos dokumentieren die Ausstellungsstücke die verschiedenen Möglichkeiten der Gestaltung, wie das Museum am Donnerstag mitteilte.

Vor allem die Farbe Rot stehe dabei als älteste und symbolträchtigste Farbe im Zentrum. „Sie steht vor religiösem Hintergrund für das Blut Christi, wird aber genauso mit Feuer, Energie und Liebe assoziiert“, heißt es von dem Ausstellungsmachern. Sie wollen mit „Rot in Schale“ bis 5. November auch an die Gründung des Museums vor 25 Jahren erinnern. In dem Ostereimuseum auf der Schwäbischen Alb gibt es etwa 1000 Ausstellungsstücke. Nach eigenen Angaben handelt es sich um das erste Osterei-Museum Deutschlands.

