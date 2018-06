Rollstuhlfahrerin nach Krankenwagenunfall außer Lebensgefahr

Freiburg (dpa/lsw) - Nach dem Unglück eines Krankenwagens mit einer Rollstuhlfahrerin an Bord sucht die Polizei nach der Ursache. Es müsse ermittelt werden, ob die 75 Jahre alte Frau in dem Fahrzeug richtig gesichert war oder ob es einen technischen Defekt gab, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Diese Untersuchungen dauerten an. Es gebe noch keine sicheren Erkenntnisse. Die Frau sei mittlerweile außer Lebensgefahr. Zu dem Unglück am Montagabend war es gekommen, als der Krankenwagen mit der Rollstuhlfahrerin im Fond stark bremsen musste. Die Frau wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert und lebensgefährlich verletzt.