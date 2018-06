Freiburg (dpa/lSw) - Bei einem abrupten Bremsmanöver ist eine Rollstuhlfahrerin in einem Krankenwagen in Freiburg gegen die Windschutzscheibe geschleudert und lebensgefährlich verletzt worden. Die 75-Jährige wurde nach dem Unfall am Montag in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Unklar war zunächst, ob Rollstuhl und Frau ausreichend gesichert waren. Der 51 Jahre alte Fahrer des Krankenwagens hatte stark auf die Bremse treten müssen, weil ein vor ihm fahrendes Auto ebenfalls plötzlich abbremste. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht.

Mitteilung