Ein Rollstuhlfahrer mit Drogen und Messer im Gepäck hat einen Polizisten in Karlsruhe im Gesicht verletzt. Der 35-Jährige hatte sich nach Angaben der Polizei am Dienstag einer Ausweiskontrolle verweigert, nachdem Beamte wegen einer Schlägerei angerückt waren. Er habe einem Polizisten zunächst auf den Unterarm und dann ins Gesicht geschlagen, hieß es in der Mitteilung am Mittwoch. Als Beamte den offenbar betrunkenen und unter Drogen stehenden Mann zu Boden brachten, sei ein aufgeklapptes Messer, das unter das Waffenrecht fällt, aus dessen Tasche gefallen. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten Drogen. Der 35-Jährige muss sich jetzt wegen mehrerer Straftaten verantworten. Der verletzte Beamte wurde in einem Krankenhaus behandelt.

Mitteilung der Polizei