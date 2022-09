Rollstuhlfahrer bei Sturz in Regenrinne tödlich verletzt

Ein junger Rollstuhlfahrer ist beim Sturz in eine mehr als einen Meter tiefe Regenablaufrinne in Bietigheim-Bissingen ums Leben gekommen. Wahrscheinlich sei der Hund des 23-Jährigen zuvor in die Rinne gesprungen, teilte das Polizeipräsidium Ludwigsburg mit. Eine Zeugin fand den 23-Jährigen, der wegen einer Krankheit auf einen Elektrorollstuhl angewiesen war, am Freitagnachmittag liegend in dem kleinen Graben. In der Rinne sei kein Wasser gewesen, der junge Mann sei an den Folgen des Sturzes gestorben, sagte ein Polizeisprecher. Ob der Hund an der Leine war und sein Herrchen mitriss oder ob der 23-Jährige nach ihm schauen wollte und dabei zu nah an den Graben herankam und umstürzte, war zunächst unklar.

Pressemitteilung

