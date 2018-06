Au am Rhein (dpa/lsw) - Der Fahrer eines Motorrollers ist in Au am Rhein (Kreis Rastatt) gegen einen Betonpfeiler geprallt und gestorben. Der 40-Jährige erlag am Donnerstagabend noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Warum der Mann von der Landstraße in Richtung Au am Rhein abkam, ist zunächst nicht klar.

Mitteilung