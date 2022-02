Rollerfahrer mit 3 Promille aufgefunden: Zeugen gesucht

Betrunken oder nüchtern gefahren? Dieser Frage ist die Polizei am Samstagmittag in Freiburg nachgegangen, als Zeugen einen 59 Jahre alten Mann meldeten, der auf einem Roller eingeschlafen sein soll. Als die Beamten eintrafen, konnten bei dem Mann drei Promille festgestellt werden, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr er am Nachmittag bis zu den Fahrradständern vor einem Jugendamt vor. Unklar blieb, ob der 59-Jährige dabei schon betrunken war. Die Polizei bittet um Hinweise, wem in dieser Zeit ein korpulenter und etwa 1,85 bis 1,90 Meter großer Mann aufgefallen ist.

