Rollerfahrer lebensgefährlich verletzt

Bei einem schweren Unfall mit seinem Motorroller ist ein Mann in Neuenbürg (Enzkreis) am Montagabend lebensgefährlich verletzt worden. Der 58-Jährige war nach ersten Erkenntnissen aufgrund eines Fahrfehlers rechts von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Daraufhin sei er mit einem Steinblock kollidiert und einen Abhang hinuntergerutscht, wo er regungslos liegen blieb. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Der genaue Unfallhergang war noch unklar.

