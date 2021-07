Ein Rollerfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) schwer verletzt worden. Der 18-Jährige wurde am Montagmorgen auf seinem Roller von einem abbiegenden Auto erfasst, wie die Polizei mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 48 Jahre alte Fahrer des Autos blieb unverletzt.

