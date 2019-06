Roller kracht gegen Auto: zwei Jugendliche schwer verletzt

Beim Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorroller in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) sind zwei Jugendliche schwer verletzt worden. Eine 20 Jahre alte Autofahrerin habe beim Queren einer Kreuzung vermutlich den Roller übersehen, der auf der Vorfahrtsstraße fuhr, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 18 Jahre alte Rollerfahrer und seine 16-jährige Mitfahrerin kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Autofahrerin (20) blieb bei dem Unfall in der Nacht auf Sonntag unverletzt.

Mitteilung der Polizei