Im Fernsehen sieht es immer so einfach aus - doch in der Realität ist ein vermeintlicher Roller-Dieb an dem Versuch gescheitert, das Fahrzeug kurzzuschließen und davon zu düsen. Der Unbekannte hatte nach Polizeiangaben vom Dienstag zwar schon mehrere Kabel freigelegt, ließ das Zweirad dann aber doch stehen. Der Motorroller hatte in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) vor einem Haus gestanden. Von dort aus hatte der Täter ihn den Ermittlungen zufolge in der Zeit von Sonntagnachmittag und Montagmorgen noch einige Meter weggeschoben.

