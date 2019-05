Leinfelden-Echterdingen (dpa/lsw) - Mit deutlicher Mehrheit ist Roland Klenk (CDU) am Sonntag bei der Oberbürgermeisterwahl in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) in seinem Amt bestätigt worden.

