Roi Sánchez muss bei Handballern des TVB Stuttgart gehen

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart hat sich von Trainer Roi Sánchez getrennt. Interimsweise wird der frühere Spielmacher und aktuelle Scouting-Chef Michael Schweikardt die Nachfolge des 38 Jahre alten Spaniers übernehmen, wie der Tabellenletzte am Sonntag mitteilte. Die Schwaben haben bisher alle fünf Saisonspiele verloren.

„Angesichts der Niederlagenserie und der spürbaren Verunsicherung der Mannschaft hat sich der TVB dazu entschieden, Roi Sánchez mit sofortiger Wirkung freizustellen“, hieß es in der Erklärung des Clubs. Sánchez war im Sommer 2021 zum TVB gekommen und hatte in der vergangenen Saison den Klassenverbleib geschafft.

Geschäftsführer Jürgen Schweikardt, Bruder des 39 Jahre alten Ex-Profis Michael Schweikardt, betonte, dass „das Ausmaß der Verunsicherung“ dem Verein keine andere Wahl gelassen habe. Die Stuttgarter kassierten zuletzt ein 24:29 bei Aufsteiger VfL Gummersbach und zeigten dabei laut Torhüter Silvio Heinevetter eine „unterirdische“ erste Halbzeit.

Bis dahin, so Christian May als Sprecher der Gesellschafter des TVB, sei Sánchez „ein wesentlicher Bestandteil unseres Konzeptes und der Zukunftsplanung“ gewesen. Die beiden nächsten Spiele - am Donnerstag (19.05 Uhr) gegen den TBV Lemgo-Lippe und am Sonntag (16.05 Uhr) gegen den Bergischen HC - stehen zuhause an.

