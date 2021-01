Roger Kehle: Zum Abschied Ehrenpräsident des Gemeindetags

Der scheidende Chef des baden-württembergischen Gemeindetags, Roger Kehle, wird nach 15 Jahren an der Spitze seines Verbandes zum ersten Ehrenpräsidenten ernannt. Der 67-Jährige geht an diesem Montag in den Ruhestand. „Roger Kehle war stets ein geschickter Verhandlungsführer für die Kommunen, dem es immer wieder gelungen ist, wichtige Anliegen der Städte und Gemeinden in nicht immer einfachen Verhandlungen mit der Landesregierung durchzusetzen“, begründete sein Stellvertreter, der Eppinger Oberbürgermeister Klaus Holaschke, am Freitag in Stuttgart die Ehrung. Kehle war seit 2005 Präsident und seit 2008 Hauptgeschäftsführer des Gemeindetags.

Das CDU-Mitglied hat drei Ministerpräsidenten in seiner Amtszeit erlebt: Seine Parteifreunde Günther Oettinger (2005 bis 2010) und Stefan Mappus (2010 bis 2011) sowie in den vergangenen zehn Jahren Winfried Kretschmann (Grüne). Durchgehend stritt der frühere Wernauer Bürgermeister Kehle für eine auskömmliche finanzielle Ausstattung der Kommunen durch das Land. Zuletzt griff das Land Städten und Gemeinden in der Corona-Krise unter die Arme und schnürte ein Hilfspaket in Höhe von drei Milliarden Euro. Kehles Nachfolger wird am 1. Februar Steffen Jäger. Der 42-jährige ist gebürtiger Karlsruher und studierter Diplomverwaltungswirt. Der Wechsel fällt in ein Jubiläumsjahr: Der Gemeindetag wird in diesem Jahr 100.

