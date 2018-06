„Start Me Up“ in der Landeshauptstadt: Die Rolling Stones spielen heute in der Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena. Die Veranstalter erwarten mehr als 40 000 Besucher. „Wir werden annähernd bis ganz ausverkauft sein“, teilte ein Sprecher am Freitag mit.

Vor dem Auftritt von Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts und Ronnie Wood spielt die britische Indie-Rock-Band The Kooks (19.00 Uhr). Wie in der vergangenen Woche in Berlin dürften die Stones auch in Stuttgart zahlreiche ihrer Hits präsentieren. Stücke wie „Street Fighting Man“, „Gimme Shelter“ oder „Jumpin' Jack Flash“ gelten auch Jahrzehnte nach ihrer Entstehung als Meilensteine der Rockmusik.

Am frühen Freitagabend landete das Flugzeug der Rolling Stones in Stuttgart. Die Polizei bestätigte die Ankunft der Maschine, auf der das Symbol der Band, eine rote Zunge, zu sehen war. Ob auch tatsächlich die Bandmitglieder an Bord waren, war zunächst aber nicht zu erfahren.

Am Samstag werden die Stones auf einer etwa 61 Meter breiten Bühne stehen, die nach Angaben der Veranstalter eine Fläche von 1600 Quadratmetern umfasst. Bereits im September 2017 hatten die Stones ihre „No Filter“-Tour in Hamburg gestartet, dieses Jahr legten sie nach einer Pause wieder in Dublin los. 2016 hatte die Band nach elf Jahren Pause ihr Studio-Album „Blue & Lonesome“ veröffentlicht. Die Tournee endet am 8. Juli in Warschau.

www.rollingstones.com