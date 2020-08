Wie eine kleine Zeitreise mutet das Ritteressen im Hotel Arthus in Aulendorf an. Man wähnt sich sofort im Mittelalter unter edlen Herren, hübschen Burgfräuleins und begabten Minnesängern. Ein Ritteressen ist eben nicht nur ein Mahl, sondern wird zum eindrucksvolles Erlebnis. Denn das Drumherum vermittelt den Eindruck, wirklich im Mittelalter gelandet zu sein. Im historischen Gewölbekeller brennen Fackeln und Kerzen, der Mundschenk bittet zur Händewaschung mit Rosenwasser, verkündet die Tischregularien, macht als Vorkoster eine Giftprobe und führt in die Suppenlehre ein. Außerdem empfiehlt er allen Vegetariern die Alternative zu Haxe, Hähnchenschlegel und Wurstspieß. Die Mägde in mittelalterlichen Gewändern tragen Speis’ und Trank auf. Getrunken wird selbstverständlich ganz stilecht unter anderem Met. Am Freitag- und Samstagabend sowie vor Feiertagen sorgen Gaukler und der Nachtwächter für zusätzliches Spektakel.

Wir verlosen heute ein Ritteressen für zwei Personen in den historischen Räumlichkeiten des Hotels Arthus in Aulendorf. Wer also gerne ein wenig Mittelalterluft schnuppern möchte, sollte schnell zum Telefon greifen und anrufen. (sz)