Riskante Pfade in den Alpen: Hitzewellen machen Bergsteigen gefährlicher

Das von weitem erkennbare Loch in der Eiswand des Ochsentaler Gletschers wirkt wie ein riesiges Auge – und dieses scheint einen böse anzuschauen. „Schon unheimlich“, sagt Herbert Jäger, erfahrener Bergsteiger aus der Bodenseestadt Lindau und Begleiter auf einer Tour zum höchsten Gipfel Vorarlbergs, dem im Silvretta-Massiv gelegenen 3312 Meter hohen Piz Buin.

Letztlich kann das Loch als Drohung verstanden werden: Obacht, alte alpine Wahrheiten beim Gipfelsturm schwinden. Steige, die vielleicht vor zehn Jahren noch problemlos galten, haben heute womöglich den Charakter von Russisch-Roulette. „Das sich ändernde Klima erhöht die Gefahr von Eis- und Felsschlag, die Absturzgefahr auf steilen Blankeisfeldern sowie die Spaltensturzgefahr auf dünner Firnauflage und somit das Gesamtrisiko beim Bergsteigen im Hochsommer“, teilt die für den Katastrophenschutz zuständige Vorarlberger Landeswarnzentrale kühl mit.

Warnungen der Alpenvereine

Ähnlich warnt er Deutsche Alpenverein. Ebenso tut dies sein österreichisches Pendant. Ihre Empfehlung: Für diverse Touren sei „der Verzicht aktuell der beste Weg“.

Nun sind die Alpen noch nie ein rundum sicherer Spielplatz für Besucher mit Voll-Kasko-Mentalität gewesen. So hätte das Stück Ochsentaler Gletscher auch in vergangenen Zeiten herausbrechen können, als Klimawandel bloß ein Begriff in eng begrenzten Wissenschaftlerkreisen war.

Kein Altschnee schützt diesen Sommer das Eis des Ochsentaler Gletschers vor den Sonnenstrahlen. Es schmilzt ungehemmt. Gletscherspalten treten offen zu Tage. Um auf den Piz Buin (rechts oben im Bild) zu kommen, muss ihnen bei der Gletscherquerung im Zick-Zack-Marsch ausgewichen werden. (Foto: Uwe Jauß)

Solche Abgänge sind Teil im Dasein der Eisriesen. Doch der aktuelle geschah während der Brutzeltage Ende Juli, Anfang August. Einige Tonnen Eis sind auf den Geröllhang davor heruntergesaust. Ein Gletscherbruch so ähnlich wie Anfang Juli am Nordhang der Marmolata. Elf Bergsteiger starben auf diesem mit 3343 Metern höchsten Dolomitenberg, als sie den Steig unterhalb von Eismassen entlang gingen. Acht weitere wurden verletzt.

Neue Pfade bieten mehr Sicherheit

Beim Ochsentaler Gletscher kam niemand zu Schaden. Ein Pfad, den es treffen hätte können, ist schon vor wenigen Jahren in größerem Abstand jenseits einer Kuppe neu angelegt worden. „Da hat man einfach auf Sicherheit gesetzt“, betont Emil Widmann, Pächter der Wiesbadener Alpenvereinshütte, dem klassischen Ausgangspunkt für Touren auf den Piz Buin.

Die Gegend ist bei Bergsteigern beliebt. Dazu tragen nicht nur hochalpinen Reize bei, sondern auch die rasche Erreichbarkeit vom Bodensee her: knapp eineinhalb Stunden mit dem Auto. Gleichzeitig dient die Piz-Buin-Besteigung als Beispiel dafür, wie Steige immer wieder verändert werden mussten, weil Altrouten zu riskant wurden.

Wer von der Wiesbadener Hütte aus zum Gipfel will, kommt am Ochsentaler Gletscher kaum vorbei – höchsten er würde mit Seil und Haken brüchige Steilwände erklimmen wollen. Die Eismassen wirken selbst für durchschnittliche Berggeher als bewältigbar. Der Gletscher gehört nicht zu den großen im Alpenraum.

Fürs Silvrettagebiet ist er dennoch eindrucksvoll. Ihn sehen sogar Autotouristen, wenn sie via Silvretta-Hochalpenstraße die Bielerhöhe erreichen. Sitzt man dort auf einer Restaurant-Terrasse, schweifen die Augen über den angrenzenden Stausee und weit ins Tal hinein, wo die Abbruchkante des Gletschers gut erkennbar ist – zumindest noch.

„Inzwischen wird es von Jahr zu Jahr sichtbar immer minder mit dem Eis“, erklärt ein stämmiger Bergfex aus der Vorarlberger Gemeinde Hittisau. Am Vorabend des eigenen bevorstehenden Gipfelsturms erholt er sich auf der Wiesbadener Hütte beim Bergsteigeressen von seiner eben erfolgten vierzehnten Piz-Buin-Besteigerung. Offenbar ein Fan des Berges – und über viele Jahre ein Beobachter des Gletschers.

Geröll statt Eis

Abgesehen von kleinen Schwankungen schwindet er aber schon lange – letztlich seit Ende der so genannten „kleinen Eiszeit“, die Forscher grob auf den Zeitraum von 1400 bis 1850 definieren. Zwei Kilometer Länge fehlen dem Ochsentaler Gletscher inzwischen.

Umso eindrucksvoller wirken Bilder aus der Zeit des Wiesbadener Hüttenbaus von 1896. Seinerzeit traf dort der östlich gelegene Vermunt- auf den Ochsentaler Gletscher. Dieser Zusammenfluss ist heute gar nicht mehr vorstellbar. Wo der Blick hinfällt, nur Geröll, von fernem Eis gespeiste Bäche und manchmal Ansätze für harsches Gras.

Auch der ursprüngliche Gipfelweg zum Piz Buin ist bloß eine ferne Erinnerung. Er querte den Vermunt-Gletscher. Anschließend ging er über die Felsenflanke des Wiesbadener Grätle. Schließlich stieß er auf den Ochsentaler Gletscher. Der im Bodenseehinterland lebende 81-jährige Berg-Veteran Peter Kowollik ist den Steig noch gegangen. „1984“ erinnert er sich. „Von der Wiesbadener Hütte aus waren wir praktisch nach fünf Minuten auf Firn und dann auf Gletschergrund.“

Vorbei. Die Eisrampen sind weggeschmolzen. Das Wiesbadener Grätle ist eine einzige Steinschlagkatastrophe. Ortskundige warnen eindringlich: „Denk’ nicht mal an einen Versuch.“ Nun quert die jüngste Route des Normalwegs anfangs in weitem Bogen den Fuß des Ochsentaler Gletschers – immer in respektvollem Abstand. Gott sei Dank, schießt es einem durch den Kopf, während es Schritt für Schritt den Steig entlang geht – und man ab und an zum dem so drohend wirkenden Eisausbruch an der Gletscherwand hoch schielt.

Steinschlag prasselt wie Regen

Der morgendliche Aufbruch in der Wiesbadener Hütte ist bereits eine gute halbe Stunde her. Fünf oder sechs Seilschaften haben sich zum Piz Buin aufgemacht, fröstelnd in der Kühle. Aber bald rinnt der Schweiß, erste Sonnenstrahlen knallen herab. Eine weitere Stunde geht es steile Geröllhalden hinauf. Das weiß-gräulich schimmernde Gletschereis scheint greifbar nahe. Es wirkt in seiner Verklüftung brutal. Aber der Einstieg rechts auf den Gletscher entlang der Ostabfälle des 3244 Meter hohen Silvrettahorns lässt auf sich warten.

Noch nicht einmal der Wegverlauf ist an dieser Stelle sofort zu sehen. Weiter oben hat sich ein Duo im Fels verstiegen, sucht einen Ausweg. Wenige Meter vorwärts sind zwei Steierer Burschen mit ihren Mädels unterwegs. Leichte Kraxelei. Einer der jungen Männer tritt Steine an einer Felsstufe los. Ein spitzer Schrei von den unterhalb kletternden Frauen. Die Steine fliegen nur wenige dutzend Zentimeter an ihren Köpfen vorbei. Glück gehabt – zumal sie ihren Kletterhelm bequemerweise noch am Rucksack hängen haben. Das ändert sich aber rasch.

Der Steinschlag war Menschen-gemacht. Im späteren Aufstieg können aber alle Gipfelstürmer aus nächster Nähe erleben, wenn der Berg selber Steine fallen lässt. Dies betrifft eine Passage beim niedrigeren Bruder des Piz Buin, dem kleinen Piz Buin, 3056 Meter hoch. Es prasselt fast wie bei Regen herunter. Der schroffe Berg wirkt, als würde er zerbröseln.

Nur am Rand einer Felslücke lässt sich die Gefahr umgehen. Dass sie so geballt auftritt, hat mit dem brüchigen Gesteint des kleinen Piz Buin zu tun – aber wohl ebenso mit dem schwindenden Permafrost, jenem Kit, welcher in großen Höhen die Felsflanken zusammenhält. Bisher ist er in alpinen Nordhängen schon ab 2400 bis 2600 Metern aufgetreten. Vom Deutschen Alpenverein unterstützte Forschungen haben aber ergeben, dass sich diese Grenze nach oben verlagert. Sommer für Sommer werde zudem die Auftau-Schicht an der Bergoberfläche mächtiger.

Gefahr am Mont Blanc

Die Folgen schildert Alpenvereinsexperte Tobias Hipp immer wieder in den Medien: „Das Eis wird weicher und beweglicher und das führt zu mehr Steinschlag.“ Manchmal wirke zudem in den Fels eindringendes Schmelzwasser an steilen Hängen wie ein Schmiermittel.

Ganz aktuell wird wegen solchen Entwicklungen sogar von einige Wege zum höchsten Gipfel der Alpen abgeraten, dem bis zu 4807 Meter reichenden Mont Blanc. Die örtliche Bergführervereinigungen nehmen niemanden mehr auf dem Normalweg mit. In Berichten ist von herabschießenden Steinen „so groß wie Kühlschränke“ die Rede. Der Wirt einer auf 3613 Metern gelegenen Hütte meldet staunend, er habe mitten in einer Juli-Nacht sechs Grad plus gemessen.

Für Gletscher bedeutet ein solches Wärmeniveau selbst abseits des sonnigen Tages tödlichen Stress. Genaueres lässt sich wiederum auf dem Weg zum Piz Buin besichtigen. Zuerst kommt jedoch eine Rückbesinnung – und zwar auf eine eigene schon mal erfolgte Gipfeltour vor sieben Jahren. Es war der 14. Juli, Jahrestag der 150 Jahre zuvor erfolgten Erstbesteigung. Gefühlt schien für einen Festakt halb Vorarlberg hoch zu strömen, darunter lustig spielende Musikkapellen mit Landeshauptmann Markus Wallner an der Spitze.

Sie konnten ihre Steigeisen fürs Begehen des Gletschers bereits ein gutes Stück unterhalb des heutigen Eiseinstiegs anlegen. Auf der weiten Oberfläche lag Altschnee, eine Schutzschicht fürs Eis. Über sie stampften die Seilschaften hinweg. Mögliche Gletscherspalten waren nur ein Randthema, weil von tragenden Schneebrücken ausgegangen wurde.

Aktuell sieht es so aus: blankes Eis, auf dem die Steigeisen bloß kratzen. Wenigstens ist es nicht so steil, dass ein Abrutschen in die Tiefe droht. Oben auf dem Eis rinnt Wasser. Mit dem Gletscherfluss transportiertes Geröll schmilzt sich ein. Nur Bergsteiger können dieser Lage noch Positives abgewinnen: eher keine zugeschneiten Fallen, die Gletscherspalten sind gut sichtbar. Wobei in den vielen Rissen ganze Kompanien verschwinden könnten. Durch rund eine Stunde Zick-Zack-Laufen lassen sich die Spalten aber umgehen, wenn auch mit mulmigem Gefühl.

Saison wird sich verschieben

Es wartet jedoch ein letztes Problem: der Übergang vom Gletscher auf den Fels, um Richtung Gipfel zu marschieren. An solchen Stellen ist das Eis oft von Tauwasser ausgespült. Wer durchbricht oder ausrutscht, bekommt doch noch ein Spaltenerlebnis. Zuletzt am Piz Buin so geschehen Ende Juli. Der Unfall betraf eine Deutsche. Sie konnte von ihren Begleitern herausgezogen werden und kam mit einer leichten Gehirnerschütterung davon.

Was aber tun, um wenigstens Wärmerisiken zu vermindern und trotzdem hohe Gipfel erklimmen? Im Zweifelsfall die klassischen Bergsteigermonate des Hochsommers meiden, meint der für Sicherheitsfragen zuständige österreichische Alpenvereinler Thomas Wanner in einem ORF-Interview. Er ist zudem Bergführer und glaubt: „Die Hochtourensaison wird sich eher in den Mai und Juni verschieben.“

Mag sein. Jetzt ist aber eben Hochsommer. Die Tour läuft. Vier Stunden hat der Aufstieg zur Gipfelkuppe am Schluss gebraucht – mehr als gedacht. Die Aussicht ist ein Genuss. Alles gut, denkt man – aber schon schleicht sich wieder ein bedenklicher Gedanke ein: Mittagszeit, zunehmende Hitze, womöglich gefolgt von der steigenden Gefahr durch Eisbrüche. Das schon anfangs beim Aufstieg als bedrohlich betrachtete Riesenloch in der Gletscherwand ist nicht vergessen. Wirklich gut wird das Gefühl dann tatsächlich erst, als der Kellner nach der Rückkehr auf die Wiesbadener Hütte Vesper und Bier auf den Tisch stellt.