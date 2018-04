Ein Motorradfahrer ist bei einem gefährlichen Überholmanöver nahe Unterschneidheim (Ostalbkreis) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, scherte der Biker am Freitagnachmittag in einer Kurve aus und prallte mit voller Wucht gegen ein entgegenkommendes Auto. Der 45-jährige Motorradfahrer wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die 75 Jahre alte Frau am Steuer des Autos kam mit leichten Blessuren davon.