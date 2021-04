Ringen um Vorhaben: Grün-Schwarz will Samstag fertig sein

Grüne und CDU im Südwesten wollen am Samstag ihren Koalitionsvertrag unter Dach und Fach bringen. Heute will die Verhandlungsgruppe um Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und CDU-Landeschef Thomas Strobl in der L-Bank in Stuttgart klären, welche Vorhaben angesichts der bescheidenen Kassenlage Vorrang haben sollen. Grüne und CDU wollten eigentlich kräftig in Klimaschutz, den Ausbau des schnellen Internets und des Öffentlichen Nahverkehrs sowie die Innovationsförderung investieren. Hinzu kommen Pläne für mehr Stellen bei Polizei und Schulen. Doch im Koalitionsvertrag soll so gut wie jedes Projekt, das Kosten nach sich zieht, mit einem Haushaltsvorbehalt belegt werden.

