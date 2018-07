Illerrieden (dpa/lsw) - Fünf Rinder in Illerrieden (Alb-Donau- Kreis) haben offenbar geahnt, was ihnen bevorstand: Auf dem Weg zum Schlachthof haben sie Reißaus genommen, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Tiere wurden so unruhig, dass der Hänger in dem sie transportiert wurden, umkippte und die Tiere ins Freie gelangten. Ihre neu gewonnene Freiheit währte jedoch nicht lange. Der Besitzer und einige Helfer fingen die Tiere wenig später wieder ein. Mit einem Ersatzanhänger wurden sie am Freitagnachmittag dann trotz ihres Fluchtversuchs zum Schlachthof gebracht und mussten sich ihrem Schicksal beugen.