Die MHP Riesen Ludwigsburg haben die Zwischenrunde im Basketball-Eurocup erreicht. Der Bundesligist gewann am Mittwochabend beim Tabellenschlusslicht Enel Basket Brindisi mit 87:60 (43:32) und ist von einem der ersten vier Plätze nicht mehr zu verdrängen. Bester Werfer für die Barockstädter, die sich nach den zwei Niederlagen in Eurocup und Bundesliga gut erholt zeigten, war Jason Boone mit 16 Zählern.

„Wir haben Matchball“, hatte Coach John Patrick vor dem Spiel die klare Marschrichtung vorgegeben. Und seine Spieler hielten sich daran. Von Beginn an nahmen sie das Heft in die Hand, spielten stark in der Defensive und zeigten sich nervenstark in der Offensive. Gleich vier Spieler punkteten doppelt. Im letzten Viertel hatten die Gäste den Italienern endgültig den Zahn gezogen und schraubten das Ergebnis noch in die Höhe.