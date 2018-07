Eggenstein-Leopoldshafen (dpa/lsw) - Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) bringt eine neue Generation von Biomasse-Kraftwerken auf den Weg. Heute wird in der Anlage in Eggenstein-Leopoldshafen (Kreis Karlsruhe) Richtfest gefeiert. Die 60 Millionen Euro teure Einrichtung soll mit dem „bioliq“-Verfahren aus Stroh Kraftstoff für Diesel- und Ottomotoren herstellen. Das Verfahren benutzt Reststoffe aus der Agrarwirtschaft. „Im Gegensatz zu anderen Biomassekraftwerken steht es damit nicht in Konkurrenz zur Lebensmittelerzeugung“, sagt KIT-Präsident Eberhard Umbach.

