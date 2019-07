Richter ohne Gesetz: Landtag debattiert über Paralleljustiz

Reichsbürger, Rocker, radikale Muslime: In der letzten Landtagssitzung vor der Sommerpause befassen sich heute die Abgeordneten mit dem Phänomen der Paralleljustiz. Justizminister Guido Wolf (CDU) hatte dazu eine Studie in Auftrag gegeben. Das Ergebnis: Auch in Baden-Württemberg bedroht das Phänomen der Paralleljustiz stellenweise den Rechtsstaat - auch wenn die Situation hierzulande lange nicht so dramatisch ist wie etwa in Berlin oder Nordrhein-Westfalen. Als Paralleljustiz werden Formen der Konfliktlösung bezeichnet, die gegen rechtsstaatliche Regeln verstoßen. Außerdem bringt die AfD in der letzten Landtagssitzung die Ausländerkriminalität auf die Tagesordnung.

Tagesordnung für die 98. Sitzung