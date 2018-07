Tübingen (dpa/lsw) - Im Prozess um den Tod von zwei Kindern in Mössingen (Kreis Tübingen) haben die Richter massive Zweifel an den Aussagen der angeklagten Mutter erkennen lassen. Die 38-Jährige hatte am Mittwoch vor dem Tübinger Landgericht bestritten, ihre 14 Monate alte Tochter ertränkt zu haben. Lediglich den Mord an ihrer siebenjährigen Tochter gab sie zu. Sie konnte allerdings nicht erklären, weshalb beide Mädchen extrem hohe Dosen Schlafmittel im Blut hatten. Zudem hatte sie in den Wochen vor der Tat den Begriff „Kindstötung“ in Internet-Suchmaschinen eingeben. Einer der Richter betonte: „Wir nehmen alles auf, aber wir müssen nicht alles glauben.“