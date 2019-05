Die vielbefahrene Rheintalbahnstrecke zwischen Offenburg und Freiburg ist am Montagabend gesperrt worden. Grund sei ein Notarzteinsatz am Bahnhof Lahr, teilte die Bundespolizei am Montagabend beim Nachrichtendienst Twitter mit. Fünf Fernverkehrszüge standen nach Angaben eines Sprechers der Deutschen Bahn in Bahnhöfen in Offenburg, Freiburg und Friesenheim. Sie konnten ihre Fahrt zunächst nicht fortsetzen. Im Nahverkehr war nach Angaben des Bahn-Sprechers ein Ersatzverkehr mit Bussen unterwegs. Wie lange die Sperrung andauert, war zunächst unklar.

Tweet der Bundespolizei

2. Tweet der Bundespolizei