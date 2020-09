Rhein-Neckar Löwen zum Handball-Auftakt gegen TVB Stuttgart

Die Rhein-Neckar Löwen starten am 4. Oktober mit einem Heimspiel gegen den TVB Stuttgart in die 55. Saison der Handball-Bundesliga. Dies geht aus dem am Donnerstag von der HBL veröffentlichten Spielplan hervor. Balingen-Weilstetten tritt ebenfalls am 4. Oktober gegen die MT Melsungen an. Die Spielzeit 2020/21, in der wegen des Saisonabbruchs ohne Absteiger ausnahmsweise 20 Mannschaften dabei sind, beginnt bereits am 1. Oktober mit fünf Partien. Darunter ist auch das Auswärtsspiel von Frisch Auf Göppingen bei TuSEM Essen.

