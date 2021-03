Rhein-Neckar Löwen ziehen mit Remis ins EL-Viertelfinale ein

Die Zahlen der Corona-Neuinfektionen sind in den vergangenen Tagen wieder nach oben geklettert, das hat nun Konsequenzen: Der Bodenseekreis muss die Notbremse ziehen. Da die Sieben-Tage-Inzidenz seit Samstag mittlerweile schon vier Tage in Folge über dem Wert von 100 liegt, gelten ab Donnerstag, 1. April, verschärfte Maßnahmen. Aufgrund technischer Probleme beim Landesgesundheitsamt stand der Inzidenzwert von Montag erst am Dienstag fest. Die Notbremse folgt mit einem Tag Verzögerung.