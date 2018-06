Bereits zum neunten Mal gehen die Rhein-Neckar Löwen am Wochenende beim Final-Four-Turnier um den DHB-Pokal in Hamburg an den Start. Jetzt will der Spitzenreiter der Handball-Bundesliga endlich seinen ersten nationalen Titel holen. Aber ausgerechnet in der ersten Partie treffen die Badener am Samstag (15.00 Uhr) auf ihren Angstgegner SG Flensburg-Handewitt. Gegen die Norddeutschen sind die Löwen in den beiden vergangenen Jahren jeweils ausgeschieden.

Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen erwartet erneut ein enges Spiel. „Für die SG ist das wohl die letzte Chance auf einen Titel. Die werden da alles reinhauen“, sagte der Däne am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Er sieht aber seine Mannschaft gerüstet: „Wir fahren als Tabellenführer nach Hamburg und haben zum Schluss hoffentlich mehr in den Armen und Beinen als Flensburg.“ Jacobsen spielte damit auf die Doppelbelastung des Titelverteidigers an, der am Mittwochabend noch die schwere Champions-League-Partie in Kielce absolvieren musste.

Für den Sportlichen Leiter Oliver Roggisch spielt die bisherige Negativserie der Löwen in Hamburg keine Rolle. „Zurückzuschauen wäre das Schlimmste, das die Spieler machen können. Wir haben schließlich die Chance, zwei Titel zu gewinnen“, sagte er. „Das ist positiver Druck, mit dem das Team umgehen muss.“

Das zweite Halbfinale am Samstag bestreiten der Bergische HC und der SC Magdeburg. Das Endspiel findet am Sonntag (15.00 Uhr) statt.