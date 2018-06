Die Rhein-Neckar Löwen haben den schwedischen Nationaltorwart Andreas Palicka als Nachfolger des zum FC Barcelona wechselnden Borko Ristovski verpflichtet. Wie der Spitzenreiter der Handball-Bundesliga am Donnerstag mitteilte, unterschrieb der 29-Jährige einen Dreijahresvertrag. Palicka spielte vor seinem Engagement beim dänischen Spitzenclub Aalborg Handbold bis 2015 sieben Jahre lang beim mehrfachen deutschen Meister THW Kiel und kennt von daher die Bundesliga bestens. Mit seinem Landsmann Mikael Appelgren wird der 56malige Nationalspieler in der kommenden Saison das Torhütergespann bei den Badenern bilden.

„Als die Anfrage der Rhein-Neckar Löwen kam, musste ich nicht lange überlegen. Die Löwen sind einer der besten Clubs in Europa, und ich freue mich sehr, zurück in die Bundesliga zu kommen“, sagte Palicka. Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen begrüßte die Verpflichtung: „Wir sind sehr zufrieden, dass wir die wichtige Torhüterposition nach dem angekündigten Abgang von Borko so schnell wieder erstklassig besetzen konnten. Nun steht unsere Mannschaft für die kommende Saison und ich bin überzeugt, dass wir auch in der neuen Spielzeit eine gute Rolle in der Bundesliga einnehmen werden.“

Löwen-Manager Lars Lamadé setzt ebenfalls große Hoffnungen in den Schweden: „Wir freuen uns, dass wir mit Andreas einen internationalen Spitzentorhüter für uns gewinnen konnten. Er ist im besten Torwartalter, kennt die Bundesliga und weiß, wie man Titel gewinnt.“

Vereinsmitteilung